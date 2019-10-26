(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Три игры волейбольного «Зенита-Казани» будут перенесены из-за еврокубковых матчей. Об этом на предсезонной пресс-конференции рассказал старший тренер команды Алексей Вербов.

«Три матча мы переносим. Два домашних, с Уфой и Сургутом, а также ещё один выездной. Два месяца до нового года будут непростыми, у нас даже есть выезд практически на месяц. Не припомню такого в игровой карьере», — сообщил Вербов журналистам.

Под перенос попали игры против «Урала», «Газпрома-Югры» и одна домашняя игра Лиги Чемпионов. В этом сезоне команда сыграет в Суперлиге, Лиге Чемпионов и клубном чемпионате мира, из-за чего и возникают накладки.

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