Президент РТ обсудил с Комитетом ГД по охране здоровья организацию первичной медпомощи

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами Комитета Госдумы по охране здоровья в Кабмине РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов обсудил с делегатами во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи, работу с населением и другие актуальные темы.

По словам Морозова, общественное обсуждение совершенствования организации первичной медпомощи на территории ПФО проходит в рамках проекта «Здоровое будущее». Сам депутат является координатором проекта.

Во встрече также участвовали депутат ГД от Татарстана Борис Менделевич, заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева, глава Минздрава РТ Марат Садыков и другие.

В Татарстане депутаты Госдумы посетили врачебную амбуляторию в Песчаных Ковалях, изучили работу передвижного комплекса «Мобильная поликлиника» и республиканскую программу «Единый кардиолог».

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