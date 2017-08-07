В РТ на капремонт многоквартирных домов с начала года потратили почти 5,5 млрд рублей

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В Татарстане почти полностью завершили программу капремонта многоквартирных жилых домов: на сегодня она выполнена на 97,9% от плана на 2019 год. По данным мониторинга жилищного фонда, на это потребовалось 5 млрд 387 млн 625 тыс. рублей, доложил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана провел Президент РТ Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин рассказал, что в Татарстане завершен капремонт общеобразовательных организаций и коррекционных школ, а также функциональных зон в них. Кроме того, в республике закончили строить 25 детских садов из 30 и отремонтировали 100 из 112.

По состоянию на сегодняшний день завершен ремонт 13 ресурсных центров из 15, 4 детских оздоровительных лагерей из 12 и 6 зданий молодежных центров из 9 запланированных.

В Татарстане также построено 40 ФАПов из 45. На оставшихся объектах ведут отделочные работы, устройство инженерных сетей, завозят мебель и оборудование. Кроме того, завершено строительство 8 из 9 врачебных амбулаторий — оно еще идет на объекте в Камско-Устьинском районе.

Построено также 14 сельских клубов, рассказал глава Минстроя РТ. Продолжаются работы на 6 объектах: там кладут стены, занимаются отделкой, устанавливают окна и двери, проводят сети и благоустраивают территорию.

В Татарстане также реализуется программа строительства блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения, работы ведутся на всех 22 объектах. Продолжается капремонт учреждений социального обслуживания: он завершен на 29 объектах из 34. Кроме того, выполнен капремонт 9 муниципальных архивов из запланированных 13.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.