Восемь человек стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Восемь человек, в том числе один ребенок, стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае, сообщает REGNUM.

Смертельная авария, участниками которой стали минивэн «Ниссан» и микроавтобус «Фиат», произошла сегодня утром на федеральной автодороге А-322.

Известно, что в результате ДТП погибли восемь человек и еще столько же пострадали. По данным СМИ, 27-летний водитель «Ниссана» не имел право управлять автомобилем, так как не был вписан в полис ОСАГО.

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