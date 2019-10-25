Марат Гирфанов стал руководителем исполкома Альметьевского района РТ

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). На 44-м заседании Альметьевского городского Совета руководителем исполнительного комитета Альметьевского района избран Марат Гирфанов. Об этом сообщает пресс-служба района.



Сессия состоялась при участии главного советника Управления по работе с территориями Президента РТ Айрата Латыпова, главы района Тимура Нагуманова, депутатов Госсовета РТ Марата Галеева, Рената Нугайбекова, Азата Хабибрахманова, Рината Шафигуллина.



Сессию посетили парламентарии города и района, почетные граждане, прокурор района, председатель городского суда, руководители правоохранительных органов, актив города и района, представители СМИ.



Свои документы на вступление в должность подали Марат Гирфанов – первый замруководителя исполкома района, Ильдар Хайдаров – председатель палаты имущественных и земельных отношений Азнакаевского района, и генеральный директор АО «Альметьевск-Водоканал» Ильнар Мингазов. Все три кандидатуры были допущены до голосования.



В результате открытым голосованием депутатов Совета района, руководителем исполкома района был избран Марат Гирфанов.



Тимур Нагуманов поблагодарил всех кандидатов, принявших участие в конкурсе. Поздравляя Марата Нилевича с избранием, Тимур Дмитриевич пожелал ему плодотворной работы.

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