В сельхозярмарках в Казани впервые примут участие «Татагрохим» и «Татмелиорация»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В сельхозярмарках в Казани, организованных Минсельхозпродом РТ, впервые в этом году примут участие две компании – инвесторы АПК. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в профильном министерстве.

«Речь идет о компаниях "Татагрохим" и "Татмелиорация". Первая из них доставит продукцию для реализации на ярмарке перед гипермаркетом "Бахетле" по улице Ленинградская, 27, а вторая – на площадке агропромышленного парка "Казань" по улице Аграрная, 2», – рассказал заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

По словам собеседника агентства, хозяйства этих компаний-инвесторов предложат жителям столицы республики широкий ассортимент продукции. Это, в частности, картофель, капуста, морковь, свекла столовая, лук репчатый, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, колбасные изделия, яйца куриные, мука, крупы, макаронные изделия, молоко, масло сливочное, сыры, сахарный песок и другие продукты, которые пользуются спросом у горожан.

«"Татмелиорация" планирует завезти на ярмарку 26 октября продовольственных товаров и сельхозпродукции на 6,4 млн рублей, "Татагрохим" – на 15 млн рублей», – уточнил представитель министерства.

Собеседник агентства напомнил, что ярмарки сельхозпродукции проходят во всех районах Казани, а также в Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района.

«В этом году министерством организовано и проведено пять весенних и шесть осенних сельскохозяйственных ярмарок. Для реализации на этих ярмарках было завезено различной продукции в общей сложности на 646,4 млн рублей, в том числе на осенние ярмарки – на 398,4 млн рублей», – заметил Анатолий Никитин.

С адресами и месторасположением ярмарок, организованных Минсельхозпродом РТ, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минсельхозпроде Татарстана раскрыли секрет, где в Казани купить самую недорогую гречку.





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