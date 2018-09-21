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Татар-информ

26 октября 2019, 08:30

Общество

Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

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Общество

Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

Фото: архив/Марат Хаялутдинов, Яна Хисамова

Татарстанский завод по производству холодильников разработал пакет предложений по предоставлению льгот для отечественных производителей.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ пакет предложений по выравниванию на рынке условий работы с китайским производителем, который получил льготы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом гендиректор предприятия Радик Хасанов сообщил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«Мы разработали целый пакет предложений для выравнивания условий. Единственным производителем холодильников среди предприятий ОПК, которые входят в состав госкорпорации, являемся мы. Это прямая, лобовая конкуренция. Мировые производители, которые получили особую экономическую зону, — LG, Vestel, Bosh — на льготных условиях функционируют. Мы все виды налогов платим, поэтому предоставили такие предложения», — сообщил он.

Хасанов отметил, что их главным конкурентом на рынке сейчас является компания Haier, развернувшая производство на ТОСЭР в Набережных Челнах. Китайцы на следующем этапе планируют осваивать эконом-класс. Гендиректор «Позиса» считает, что сейчас они работают в разных условиях.

«Конечно, у них условия лучше, представьте себе: от 10 до 15 лет они будут платить налог меньше, чем мы, — более 30%. И плюс у них, конечно же, очень мощный со стороны государства системный протекционизм», — добавил Радик Хасанов.

Эксперт считает, что для выравнивания условий на рынке необходимо разработать программу «Высокотехнологичная Россия» или «Высокотехнологичный Татарстан». При этом новая программа должна поддерживаться руководством страны.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 26 октября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

 

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