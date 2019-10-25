В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В актовом зале Высокогорской средней школы № 3 состоялся выпускной вечер театра танца «Везунчики» – первый за семь лет существования коллектива, пишут «Высокогорские вести».



Идея дать театру танца название «Везунчики» пришла к руководителю коллектива Альбине Нурбаковой сразу – увидела вывеску магазина игрушек, и оно показалось ей креативным.



Также Альбине Нурбаковой нравится создавать мини-спектакли на сцене, совмещать хореографию с актерским мастерством – поэтому в названии появилось слово «театр».





29 ребят получили аттестаты о завершении учебы в Школе Искусств им. Салиха Сайдашев – всего четыре синих и 25 красных аттестатов.



На сегодняшний день в коллективе танцуют около ста человек. На смену выпускникам подрастает достойная замена. Хотя юные артисты обучаются всего четвертый год, среди них немало лауреатов международных конкурсов и фестивалей, занимающих призовые места.





Коллектив уже получил около 80 дипломов республиканского, регионального, международного уровня. Главный же приз старшего состава – это поездка в Крым и стипендия от Президента РТ Рустама Минниханова. Получили танцоры их благодаря победе на республиканском фестивале «Созвездие-Йолдызлык».



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил «Везунчиков»: «Пусть вас жизнь радует так, как вы радовали нас. Будьте всегда счастливыми, здоровыми, и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Вы все талантливые, у вас большое будущее», – напутствовал коллектив руководитель района.





Ярким завершением вечера стал огромный торт со свечами и поздравления от родных и почетных гостей.

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