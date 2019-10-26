Завершились съемки фильма татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В Марий Эл завершились съемки татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка» – фильма-победителя III Питчинга кинопроектов в Казани. Об этом сообщает дирекция «Время кино».



Во время четырех смен в Марий Эл было задействовано шесть локаций, 24 специалиста, более сорока единиц съемочной техники.



По сюжету, солдат теряет шапку во время отступления, ему приказывают вернуться и найти другую. На передовой молодой человек натыкается на выжившего сослуживца и попадает под снайперский обстрел. Героям предстоит решить между собой идеологический конфликт и пережить ночь в тылу врага.



В марте этого года «Солдатская шапка» была признана лучшей заявкой в категории «Короткометражный фильм» на III Питчинге кинопроектов, прошедшего в рамках Всероссийского питчинга дебютантов в Казани.



Проект Павла Москвина был удостоен призового фонда от Молодежного центра Союза кинематографистов России в партнерстве с Фондом президентских грантов в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, фильм стал лауреатом VI Открытого республиканского конкурса сценариев Министерства культуры РТ, получив призовой фонд 30 тыс. рублей.

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