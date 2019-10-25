(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Сельчане Тетюшского района провели праздник молодого пенсионера под названием «Золотая осень жизни», пишет газета «Авангард».

«В Урюмской сельской библиотеке за чаепитием собрались пенсионеры не только молодые по возрасту, но молодые по состоянию души, активно участвующие в жизни села», – отмечает издание.

С поздравительной речью к участникам праздника обратился глава сельского поселения Николай Краснов. Председатель Совета пенсионеров села Геннадий Карабаев рассказал об участии пенсионеров в жизни села в течение прошедшего года, сопроводив свой рассказ презентацией с множеством фотографий из жизни пенсионеров.

Поздравить своих бабушек и дедушек пришли также воспитанники детского сада «Родничок», исполнив для них песни и стихи.

Состоялась и традиционная церемония посвящения в пенсионеры жителей села, вышедших на пенсию в этом году. А затем с представителями серебряного возраста провели интересную игровую программу.

В этот же вечер в библиотеке звучали любимые русские и мордовские песни в исполнении участников праздника.

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