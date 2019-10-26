Более полутысячи нижнекамцев пострадали от укусов животных

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). За восемь месяцев в Нижнекамске зарегистрировано 575 обращений жителей, пострадавших от укусов диких и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Специалисты Роспотребнадзора призвали жителей города и района быть осторожными, так как животные могут быть переносчиками опасного заболевания – бешенства. Инфекция поражает центральную нервную систему человека.



Заражение происходит, в основном, при укусе больным животным или в результате попадания его слюны на свежие раны, царапины кожи или слизистые оболочки. Источниками чаще всего являются лисицы, енотовидные собаки, волки, барсуки, песцы, грызуны и летучие мыши, которые передают его друг другу, также заражая домашних питомцев.



Инкубационный период заболевания для человека составляет от нескольких дней до одного года и более – в зависимости от тяжести нанесенных травм.



В случае, если пострадал ребенок, следует обратиться в травмпункт детской больницы. Взрослый, подвергшийся укусу животного (домашнего или дикого) должен обратиться в травмпункт НЦРМБ. Пострадавший получит курс от трех до шести прививок в зависимости от вида животного.

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