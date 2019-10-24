В зеленодольской художественной галерее «Блик» открылась выставка Фарита Валиуллина

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В зеленодольской художественной галерее «Блик» открылась выставка заслуженного деятеля искусств РТ Фарита Валиуллина. Экспозиция называется «О любви говорю тебе, мой народ», пишут «Новости Зеленодольска».



На полотнах художника булгарские купола соседствуют с мечетями Казани, а также Булак, скамейки и другие родные сердцу места – все это дорого Фариту Валиуллину, для которого эта выставка стала юбилейной. Художнику исполнилось 60 лет.



На сегодняшний день помимо написания картин Фарит Валиуллин преподает в КФУ – на кафедре дизайна и национальных искусств, рассказывает студентам о мировой художественной культуре. Сам художник признается, что очень любит писать пейзажи и наблюдать за изменениями в природе.



Директор художественной школы Зеленодольска Сергей Царев отметил, что работы мастера кисти притягательны, возникает желание повесить ее дома. «Для меня эта выставка стала неким откровением», – отметил руководитель.



На выставке звучала классическая музыка, а также вокальные номера в исполнении артистов.



Экспозиция в Зеленодольске будет работать еще месяц.

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