Жители Чистополя своими силами облагородили сквер любви и согласия, высадив туи

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Жители микрорайона мебельной фабрики Чистополя приняли активное участие в благоустройстве сквера любви и согласия, расположенного в их микрорайоне. Об этом пишут «Чистопольские известия».



Руководитель ТОСа №6 «Мебельная фабрика» Мария Есипова отметила, что изначально, когда разбивали сквер, предполагалось, что жители будут принимать активное участие в его планировке и озеленении. Так и случилось.



«Сквер всегда был близок людям нашего микрорайона. Они с удовольствием участвовали в его озеленении, сажали цветы, которые им нравятся», – поделилась Мария Есипова.



На этот раз жители микрорайона решили украсить сквер туями. На собственные средства они закупили саженцы и дружно вышли на посадку. К жильцам присоединились сотрудники тепловых сетей. Всего общими стараниями высадили двадцать туй.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.