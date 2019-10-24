В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В поселке Редутово Челябинской области открылся новый культурный и туристический объект — «Татарский дом», который стал частью проекта «Народный музей» и представляет быт, традиции и особенности культуры татарского народа. Об этом сообщает «Челябинск сегодня».



Специалист по туризму Управления культуры Чесменского района Марина Овчинникова отметила, что это даже не дом, а целый комплекс.



«Первая его часть — это землянка, в которой жила реальная татарская семья. И хотя землянка совсем маленькая, в ней умещалось сразу шесть человек», — поделилась подробностями Марина Овчинникова, отметив, что потом эта семья приумножила свое благосостояние и построила новый традиционный дом татар первой половины ХХ века.



На примере этого татарского дома показана вся современная жизнь татарского села. Здесь сохранены объекты материального и нематериального наследия в естественной для них среде. Собрать экспонаты помогли жители Редутова.



Редутово – это мусульманский поселок, образованный в результате переселения сюда 28 семей татар из Оренбургской области. По сей день они чтят свои традиции, в том числе вязания оренбургского платка.



В «Татарском доме» уже состоялись первые экскурсии. В Управлении культуры Чесменского района утверждают, что там с интересом можно провести весь день. С начала следующей недели здесь впервые опробуют туристическую программу для учеников из Челябинска и всей области «Татарские каникулы» (которые совпадают со школьными) с полным погружением в мир татарской культуры, хозяйства и быта поселка Редутово.



Программа экскурсии включает в посещение «Татарского дома», мечети, археологических и этнографических памятников в окрестностях поселка, мастер-классы по прядению, ткачеству, знакомство и обучение традиционной кухне, а также уход за животными и приготовление кумыса. В финале программы пройдут вечерние посиделки и татарская дискотека.

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