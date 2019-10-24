WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 09:20

Культура

В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

Рекомендуем

Культура

В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

Фото: tatar-congress.org

На примере туристического комплекса «Татарский дом» показана вся современная жизнь татарского села.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В поселке Редутово Челябинской области открылся новый культурный и туристический объект — «Татарский дом», который стал частью проекта «Народный музей» и представляет быт, традиции и особенности культуры татарского народа. Об этом сообщает «Челябинск сегодня».

Специалист по туризму Управления культуры Чесменского района Марина Овчинникова отметила, что это даже не дом, а целый комплекс.

«Первая его часть — это землянка, в которой жила реальная татарская семья. И хотя землянка совсем маленькая, в ней умещалось сразу шесть человек», — поделилась подробностями Марина Овчинникова, отметив, что потом эта семья приумножила свое благосостояние и построила новый традиционный дом татар первой половины ХХ века.

На примере этого татарского дома показана вся современная жизнь татарского села. Здесь сохранены объекты материального и нематериального наследия в естественной для них среде. Собрать экспонаты помогли жители Редутова.

Редутово – это мусульманский поселок, образованный в результате переселения сюда 28 семей татар из Оренбургской области. По сей день они чтят свои традиции, в том числе вязания оренбургского платка.

В «Татарском доме» уже состоялись первые экскурсии. В Управлении культуры Чесменского района утверждают, что там с интересом можно провести весь день. С начала следующей недели здесь впервые опробуют туристическую программу для учеников из Челябинска и всей области «Татарские каникулы» (которые совпадают со школьными) с полным погружением в мир татарской культуры, хозяйства и быта поселка Редутово.

Программа экскурсии включает в посещение «Татарского дома», мечети, археологических и этнографических памятников в окрестностях поселка, мастер-классы по прядению, ткачеству, знакомство и обучение традиционной кухне, а также уход за животными и приготовление кумыса. В финале программы пройдут вечерние посиделки и татарская дискотека.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»
Новости дня
10:24
Завершились съемки фильма татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка»

Во время четырех смен в Марий Эл было задействовано шесть локаций, 24 специалиста, более сорока единиц съемочной техники.

09:39
Восемь человек стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае

Смертельная авария произошла сегодня утром на 74-м км федеральной дороги А-322.

09:21
Пропавшего по дороге в школу мальчика из Татарстана нашли

Школьник уехал на автобусе в Казань, где его нашли волонтеры.

09:20
В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

На примере туристического комплекса «Татарский дом» показана вся современная жизнь татарского села.

08:30
Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

Татарстанский завод по производству холодильников разработал пакет предложений по предоставлению льгот для отечественных производителей.

08:04
В сельхозярмарках в Казани впервые примут участие «Татагрохим» и «Татмелиорация»

Хозяйства двух компаний-инвесторов планируют завезти для реализации горожанам сельхозпродукции более чем на 20 млн рублей.

07:40
В Казани представят сочинения композиторов из Австралии, Германии и Израиля

На концерте в Казанской консерватории также прозвучит музыка молодых татарстанских композиторов.

07:15
Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

Музей исламской культуры 3 ноября присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

06:36
Сельчане Тетюшского района провели праздник молодого пенсионера

В библиотеке звучали любимые русские и мордовские песни в исполнении участников праздника.

05:44
В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»

29 ребят получили аттестаты о завершении учебы в Школе Искусств им. Салиха Сайдашев – всего четыре синих и 25 красных аттестатов.

04:29
Более полутысячи нижнекамцев пострадали от укусов животных

Инкубационный период заболевания для человека составляет от нескольких дней до одного года и более – в зависимости от тяжести нанесенных травм.

03:09
Жители Чистополя своими силами облагородили сквер любви и согласия, высадив туи

Красивые, благоустроенные парки и скверы всегда радуют горожан.

02:30
В зеленодольской художественной галерее «Блик» открылась выставка Фарита Валиуллина

Экспозиция под названием «О любви говорю тебе, мой народ» посвящена 60-летнему юбилею художника.

01:29
На гала-концерте «Браво – телешоу!» в Чистополе выступят лучшие артисты района

Конкурс проводился в номинациях: «Лучше всех!», «Старше всех!», «Один в один», «Две звезды».

00:18
Марат Гирфанов стал руководителем исполкома Альметьевского района РТ

Поздравляя Марата Нилевича с избранием, глава района Тимур Нагуманов пожелал ему плодотворной работы.

25.10 23:50
На дорогах 22 районов РТ для предотвращения ДТП установили 90 км линий освещения

В прошлом году на дорогах республики определили 113 мест концентрации ДТП.

25.10 23:32
Заблудившегося лебедя в Нижнекамском районе вернули на озеро

Безопасности пернатого сейчас ничего не угрожает.

25.10 23:20
Около 200 спортсменов со всей республики поборются за звание чемпиона РТ по бадминтону

Торжественное открытие чемпионата состоится 26 октября в 10 утра в Центре бадминтона.

25.10 23:16
Тимур Кадыров: От мастер-плана важно получить механизм управления развитием территории

Заместитель главного архитектора Казани выступил на второй российской молодежной архитектурной биеннале.

25.10 23:02
Егор Сорокин: В некоторых моментах нападающие «Рубина» должны были забивать

Защитник казанского клуба рассказал о своих эмоциях после первого матча в стартовом составе с конца августа.

25.10 22:50
Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

Встреча казанского клуба с командой из Екатеринбурга завершилась нулевой ничьей.

25.10 22:44
Наставник «Рубина»: Наша проблема в том, что нападающие не забивают

Эдуардо Докампо объяснил причину плохой реализации моментов у форвардов.

25.10 22:41
Семья с маленьким ребенком отравилась газом в Бугульме

37-летнего мужчину, его 32-летнюю супругу и маленького сына доставили в Бугульминскую ЦРБ.

25.10 22:38
«Рубин» не будет торопиться с восстановлением Граната, Бегича и Старфельда

Кроме Старфельда, никто не провёл ни одного матча с начала сезона чемпионата России.

25.10 22:20
«Ак Барс» делегировал двух игроков в олимпийскую сборную России

Кубок Германии пройдет 7 — 10 ноября в Крефельде.

События