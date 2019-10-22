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Татар-информ

26 октября 2019, 01:29

Культура

На гала-концерте «Браво – телешоу!» в Чистополе выступят лучшие артисты района

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Культура

На гала-концерте «Браво – телешоу!» в Чистополе выступят лучшие артисты района

Фото: chistopol-rt.ru

Конкурс проводился в номинациях: «Лучше всех!», «Старше всех!», «Один в один», «Две звезды».

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В предстоящие выходные в Чистополе состоится гала-концерт муниципального конкурса «Браво-телешоу!» – новый проект централизованной системы культурно-досуговых учреждений. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Этот новый проект дал прекрасную возможность заявить о себе творчески одаренным сельчанам разных возрастов. Самой младшей участнице еще не исполнилось и четырех лет, а самой старшей – уже за 80. Конкурс проводился в номинациях: «Лучше всех!», «Старше всех!», «Один в один», «Две звезды». Всего от местных жителей поступило 76 заявок.

Отборочные туры проходили на базе Чистопольско-Высельского и Муслюмкинского домов культуры. Лучшие из лучших получили приглашение на гала-концерт, который пройдет 27 октября в Александровском Доме культуры.

 

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