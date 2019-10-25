Тимур Кадыров: От мастер-плана важно получить механизм управления развитием территории

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). От мастер-плана муниципалитета «важно получить механизм управления развитием территории». Об этом заявил сегодня на второй российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

По мнению спикера, мастер-план муниципалитета должен постоянно обновляться, исходя из текущей ситуации. «Необходим мониторинг данного документа. Нужны инструменты с использованием информационных технологий, благодаря которым можно вести каждодневное обновление материала этого документа и пользоваться им», — добавил он.

Кадыров посетовал на то, что до сих пор законодательно не закреплены понятия «мастер-план» и «агломерация». «На мой взгляд, разработка мастер-плана города — это все-таки не зацикливание на муниципальном образовании, на его границах, а как минимум агломерация», — убежден он.

«Мастер-план будет особенно ценен на этапе агломерации, — заключил заместитель главного архитектора. — Многие процессы не останавливаются на границах муниципалитета. Это касается не только транспорта, но и производственных, информационных процессов. Например, движение товара и так далее. Маятниковые миграции тоже нужно учитывать».

На второй российской молодежной архитектурной биеннале прошла кейс-сессия на тему «Мастер-план трансформации городского пространства: система компромиссов».

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