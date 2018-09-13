Егор Сорокин: В некоторых моментах нападающие «Рубина» должны были забивать

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Рубина» Егор Сорокин посетовал на отсутствие голов в матче против «Урала», несмотря на созданные моменты. Матч против команды из Екатеринбурга завершился со счетом 0:0.

«Должны наши нападающие некоторые моменты забивать. У нас была неудачная серия, но со “Спартаком” показали неплохой результат, сегодня тоже. Мы на правильном пути, движемся вперед в положительном русле. Голов не хватило для победы сегодня, но мы контролировали игру», — поделился футболист.

Также Сорокин прокомментировал свой первый матч в стартовом составе с 31 августа, когда «Рубин» проиграл «Сочи» 0:3: «Я готов играть все 90 минут. Очень рад, что появился на поле. Спасибо тренерам, что доверили мне место в составе. Я прикладываю усилия и оправдываю их доверие. Получаю положительные эмоции».

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