WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

25 октября 2019, 22:50

Спорт

Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

Рекомендуем

Спорт

Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

Фото: архив

Встреча казанского клуба с командой из Екатеринбурга завершилась нулевой ничьей.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер казанского клуба «Рубин» Юрий Дюпин прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче против екатеринбургского «Урала».

«Игра была наша. Нужно было оказать больше давления, было бы больше моментов. “Урал” давал нам играть, хорошо выходить в атаку. Можно было агрессивнее сыграть», — поделился футболист.

Вдобавок Дюпин прокомментировал свой сейв во втором тайме: «Все было, как всегда. Получилось сыграть хорошо. Повезло, что мяч недалеко от меня шел, было бы тяжелее, если бы мяч шёл в угол».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Около 200 спортсменов со всей республики поборются за звание чемпиона РТ по бадминтону
Новости дня
23:32
Заблудившегося лебедя в Нижнекамском районе вернули на озеро

Безопасности пернатого сейчас ничего не угрожает.

23:20
Около 200 спортсменов со всей республики поборются за звание чемпиона РТ по бадминтону

Торжественное открытие чемпионата состоится 26 октября в 10 утра в Центре бадминтона.

23:16
Тимур Кадыров: От мастер-плана важно получить механизм управления развитием территории

Заместитель главного архитектора Казани выступил на второй российской молодежной архитектурной биеннале.

23:02
Егор Сорокин: В некоторых моментах нападающие «Рубина» должны были забивать

Защитник казанского клуба рассказал о своих эмоциях после первого матча в стартовом составе с конца августа.

22:50
Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

Встреча казанского клуба с командой из Екатеринбурга завершилась нулевой ничьей.

22:44
Наставник «Рубина»: Наша проблема в том, что нападающие не забивают

Эдуардо Докампо объяснил причину плохой реализации моментов у форвардов.

22:41
Семья с маленьким ребенком отравилась газом в Бугульме

37-летнего мужчину, его 32-летнюю супругу и маленького сына доставили в Бугульминскую ЦРБ.

22:38
«Рубин» не будет торопиться с восстановлением Граната, Бегича и Старфельда

Кроме Старфельда, никто не провёл ни одного матча с начала сезона чемпионата России.

22:20
«Ак Барс» делегировал двух игроков в олимпийскую сборную России

Кубок Германии пройдет 7 — 10 ноября в Крефельде.

22:12
Тухватуллина и Прокофьева выбрали фаворитов конкурса молодежной архбиеннале

Новый главный архитектор Казани и ее предшественница сошлись в предпочтениях по одному из проектов реновации портового элеватора столицы РТ.

22:04
Около 150 спортсменов в Казани поборются за Кубок РТ по акробатическому рок-н-роллу

Всего будут разыграны медали в 11 дисциплинах.

21:52
«Рубин» продолжил беспроигрышную серию: боевая ничья с «Уралом»

После 14 матчей в активе казанцев стало 16 очков.

21:46
Толовенкова о создании парков: Нужно делать ставку на исследование запросов жителей

Заместитель главного архитектора Казани приняла участие во второй российской молодежной архитектурной биеннале.

21:28
Ленар Сафин призвал учитывать обращения жителей при разработке программ дорожных работ

В систему «Народный контроль» ежегодно поступает более 20 тыс. обращений, связанных с содержанием и ремонтом автодорог.

21:10
Координатор проекта «За честные закупки» в ПФО назвал коррупцию социальным вирусом

В рамках визита в Татарстан Вадим Нуждин встретился с активистами антикоррупционных студкомиссий.

21:02
Жители домов Приволжского района Казани останутся без света 26 октября

Электричества не будет с 8 утра и до 6 вечера.

20:48
В Мамадыше установили и освятили пять куполов на храме Живоначальной Троицы

Пять куполов были установлены при помощи специальной техники, которую привезли из соседнего района.

20:28
Нормативное состояние дорог в Казанской агломерации по нацпроекту доведено до 83%

В текущем году национальный проект реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

20:18
Московский суд оставил дом Асадуллаева татарской автономии

В начале 2019 года федеральное учреждение по иску московских татар инициировало судебный процесс по расторжению договора аренды здания.

20:02
Фильм «Газированная вода для ифтара» открыл неделю турецкого кино в Казани

Всего в течение акции казанцам представят четыре фильма.

19:50
Члены клуба «Эльбрус» предложили Минниханову проекты для реализации в Татарстане

В Иннополисе прошла встреча Президента РТ с победителями конкурса «Лидеры России».

19:46
Футболисты «Рубина» вышли на матч против «Урала» в футболках «Слава, выздоравливай»

Акция посвящена травмированному игроку дубля команды Вячеславу Фомину.

19:40
Малые города Татарстана смогут принять участие в «Диктанте Победы» в 2020 году

Акция ежегодно проходит в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

19:34
Эксперт из Шанхая — участникам молодежной архбиеннале: Вы творите новую историю России

Профессор Филип Юань подчеркнул, что переосмысление промзон города – диалог всех сторон в перспективе на 50 лет.

19:30
Гендиректор Фонда «ДОМ.РФ»: Мы делаем все возможное для роста молодых архитекторов

Будущее российских городов — в руках молодых архитекторов, убежден Денис Филиппов.

События