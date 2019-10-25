Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер казанского клуба «Рубин» Юрий Дюпин прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче против екатеринбургского «Урала».

«Игра была наша. Нужно было оказать больше давления, было бы больше моментов. “Урал” давал нам играть, хорошо выходить в атаку. Можно было агрессивнее сыграть», — поделился футболист.

Вдобавок Дюпин прокомментировал свой сейв во втором тайме: «Все было, как всегда. Получилось сыграть хорошо. Повезло, что мяч недалеко от меня шел, было бы тяжелее, если бы мяч шёл в угол».

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