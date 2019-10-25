Наставник «Рубина»: Наша проблема в том, что нападающие не забивают

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после нулевой ничьей против екатеринбургского «Урала» объяснил причину плохой реализации моментов у форвардов.

«Я не знаю, что с реализацией Кьяртанссона. Мы тренируемся, делаем на этом акцент. Он старается, очень хочет забить, поэтому, думаю, все будет впереди. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает: мы просили Видара сделать определенную работу, он ее сделал, но голов нет, а это самое главное для нападающих. Исходя из схемы соперника, они хотели, чтобы мы их прессинговали, нужно было забегать за спины сопернику», — рассказал Докампо журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Также он прокомментировал замену форварда во втором тайме на Беку Микелтадзе: «Микелтадзе хорошо открывался за спинами, хорошо цеплялся за мяч, играл головой, делал такую работу, которая не всем заметна».

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