Семья с маленьким ребенком отравилась газом в Бугульме

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Семья с двухлетним сыном отравилась газом в Бугульме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 21.33 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в жилом доме на улице Тухачевского в одной из квартир семья с маленьким ребенком отравилась бытовым газом.

37-летнего мужчину с подозрением на отравление газом легкой степени госпитализировали. Его 32-летнюю супругу и двухлетнего сына с отравлением газом средней степени также доставили в Бугульминскую ЦРБ.

«Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась. Причины происшествия устанавливаются», – уточнили в МЧС.

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