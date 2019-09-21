«Рубин» не будет торопиться с восстановлением Граната, Бегича и Старфельда

(Казань, 25 октября, «Татар-информ, Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» не будет торопиться с восстановлением Владимира Граната, Сильвие Бегича и Карла Старфельда. Об этом после матча против «Урала» рассказал главный тренер казанской команды Эдуардо Докампо.

«Гранат, Бегич и Старфельд восстанавливаются, не нужно торопиться с их возвращением. Если поторопиться, могут быть проблемы. У Старфельда были проблемы в начале сезона. Из-за того, что он не восстановился до конца, он потом опять получил травму.

У футболистов своя программа восстановления, ее нужно придерживаться. В ближайшее время их ждать не стоит, они даже не тренировались с командой», — сообщил журналистам специалист.

Также он подвёл итог матча против екатеринбургского «Урала»: «Наша история повторяется. Начинаем игру хорошо, создаем моменты, но не забиваем. Во втором тайме “Урал” играл лучше, и нам не удалось переиграть его. Тем не менее, больше создали моментов, но и у наших ворот они тоже были».

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