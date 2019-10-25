Тухватуллина и Прокофьева выбрали фаворитов конкурса молодежной архбиеннале

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Недавно вступившая в должность главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллина и ее предшественница в этой должности Татьяна Прокофьева, ознакомившись сегодня с экспозицией конкурсных макетов Второй российской молодежной архитектурной биеннале по переосмыслению промышленных территорий, сошлись во мнении по одному из них. Коллеги положительно оценили идею преобразования территории портового элеватора Казани от московской студии «Культура быта».

Ее участники, дизайнер Инна Сафиуллина и профессиональный реставратор Андрей Требунских, родились и учились на самом деле в Самаре. С Москвой связана их профессиональная деятельность. В родном же городе, как рассказал «Татар-информ» Андрей Требунских, около пяти лет назад было снесено здание элеватора, аналогичного казанскому портовому.

Команда предлагает провести реконструкцию всей территории элеватора за шесть этапов. По периметру территории (дальняя от промышленных причалов сторона участка) молодые архитекторы предлагают расположить кварталы апартаментов, сомасштабных элеватору. По диагонали территорию будет пересекать дорога, переходящая в мост над волжским затоном, который соединит ее с противоположной частью промышленного пока еще полуострова. Затем, ближе к монументальной постройке советских лет, должны расположиться общественно-деловые здания с достаточными зелеными пространствами между ними. Вплотную к элеватору предполагаются пешеходные набережные, переходящие в площадь и парк.

При этом производственное здание самого элеватора сохраняет масштаб, форму и частично структуру. Оно становится местом для размещения хостелов, коливинга, творческих мастерских, затем офисов и коворкингов, а позже и общегородских знаковых объектов — музея современного искусства и арт-отеля.

Последняя идея особенно понравилась главному архитектору Казани Ильсияр Тухватуллиной, которая с интересом расспрашивала ребят об их видении территории.

«Арт-отель, вы имеете в виду мировой бренд, который заходит как раз на все промки (промышленные объекты — прим. Т-и)? Они, например, в старый завод в Копенгагене заехали с глухими стенами... Это бренд, и люди искусства мечтают попасть туда. Там все плохо совсем с едой, но там очень красиво. Подъемники, чтобы можно было обзор сделать...» — обрисовала Тухватуллина.

При этом она отметила, что если проект команды получит итоговую поддержку жюри, его надо будет доработать. Например, главный архитектор Казани объяснила конкурсантам, что необходимо будет добавить на территорию зданий, подобных предлагаемому ими круглому бизнес-центру, а также же сделать парк не с большим количеством деревьев, а с большим количеством открытых лужаек.

«Но если бы вы еще дальше отошли, вы бы поняли, что проводя мост на ту сторону, мы делаем мыс очень важным местом с коммерческой точки зрения. У вас там гигантский парк с деревьями, а можно и гигантские лужайки сделать, потому что там открывается шикарный вид на гавань. И еще больше нужно бизнес-объектов поставить здесь, чтобы поддержать эту территорию, но без высоких акцентов. Но вообще очень красиво! Мне нравится, что здание полностью сохранено, монументальность самого объема, а то там некоторые сильно нарезали его...» — резюмировала Ильсияр Тухватуллина в тот момент, когда к макету подошла бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Она, в свою очередь, призналась, что ей в экспозиции понравились два проекта. Один из них — как раз студии «Культура быта». Вторым фаворитом Татьяна Прокофьева назвала команду «Народный архитектор», также из Москвы.

Концепция предполагает сделать пространство вблизи элеватора максимально лаконично геометричным. Сохранится контур самого элеватора. Его предлагается переоборудовать в многофункциональный арт-кластер с функциями коворкинга, предоставляющий резидентам целую экосистему для жизни и работы. В силосной части элеватора могли бы размещаться как компактные студии, так и однокомнатные квартиры, в подъемной башне — квартиры с панорамными видами на Волгу. Макет команды выполнен для большей наглядности в контрастных темных и белых тонах, конструкция элеватора — из прозрачного пластика.

География конкурсантов Второй российской молодежной архитектурной биеннале в этом году охватывает почти всю Россию: от Санкт-Петербурга и Севастополя до Владикавказа, Краснодара и Махачкалы. Представитель последнего города, Камиль Цунтаев, решил подчеркнуть в своей концепции дружественное отношение Дагестана к Республике Татарстан. Свой проект он, апеллируя к чувствам местного жюри, назвал «Жилой квартал “Кырлай 2.0”», а в презентации прямо признался, что вдохновился строчками из сказки «Шурале» Тукая. К слову, сама концепция молодого архитектора с Кавказа изложена в стихах:

«Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют.. Дивный край! .....Здесь и музыка и танцы, и певцы и циркачи, Здесь бульвары и театры, и борцы и скрипачи! Этот лес благоуханный шире море, выше туч, Словно войско Чингисхана, многошумен и могуч...» (авторские знаки сохранены).

Всего в конкурсе Второй российской архитектурной 30 молодых участников (как команд, так и индивидуальных авторов). Они съехались в Иннополис из 12 регионов страны и представили на суд жюри свое видение новых функций двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и портового элеватора.

На конкурс в целом было подано более 700 заявок. От Казани в финальную тридцатку прошли два конкурсанта. Сегодня с предложениями молодых архитекторов ознакомились министр строительства России Владимир Якушев и Президент РТ Рустам Минниханов. Имена двоих победителей для каждой из промышленных территорий конкурса жюри определит завтра, 26 октября.

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