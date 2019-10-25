«Рубин» продолжил беспроигрышную серию: боевая ничья с «Уралом»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле поделил очки с «Уралом», ничья 0:0.

После сентябрьского провала, когда «Рубин» проиграл пять матчей подряд, дела команды Романа Шаронова стали налаживаться. Боевая ничья с «Уфой» (0:0), победа над «Тамбовом» (2:1), не менее успешная игра в Москве со «Спартаком» (0:0) изрядно успокоили опечаленных было поклонников «Рубина». Тем любопытнее было посмотреть, как казанцы сыграют дома с уральцами.

Что касается стартового состава хозяев, то отметим дебют в рядах «Рубина» 20-летнего защитника Николая Пояркова. В последний день летнего трансферного окна он перешёл из «Локомотива» в «Ростов» и сразу же был отправлен в аренду в «Рубин». Из-за травмы пропустил матч защитник Олег Данченко, получивший повреждение в предыдущем туре в Москве в игре со «Спартаком».

На игру казанцы вышли в майках с надписью: «Слава, выздоравливай!». Это поддержка игрока молодежной команды «Рубина» Вячеслава Фомина, угодившего в реанимацию после игры в Москве со «Спартаком» же и потерявшего из-за внутреннего повреждения два литра крови. Ну а затем весь стадион порадовался за великого вратаря Льва Яшина, его 90-летний юбилей прошел на днях.

Сама же игра началась очень весело — обе команды устремились вперед. Но чуть активнее были все же гости. А чаще по воротам били хозяева. Упомянем приличный удар Игоря Коновалова на 14-й минуте. Словом, всю первую половину соперники очень быстро переходили центр поля, но опаснее атаковали казанцы, удары в створ ворот 4-1. Забить же никому так и не удалось.

В таком же игровом ключе начался и второй тайм. Но тут уже едва не забили гости. Выручил «Рубин» голкипер Юрий Дюпин, в красивом прыжке на 66-й минуте отбивший удар головой румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви едва ли не с метра! Самый яркий момент матча. Признаем, что уральцы стали атаковать больше. Но теперь и казанцы едва не забили. Теперь уже визави Дюпина Ярослав Годзюр выручил гостей на 72-й минуте, вытащив мяч после опаснейшего обводящего удара только вышедшего на поле Хвичи Кварацхелии. Финальный свисток остановил обоюдоострую игру. Самая что ни на есть боевая ничья, пускай и без голов. Четвертый подряд матч казанцев без поражений (три ничьи, одна победа). Но нельзя не отметить очень слабую игру «Рубина» в нападении: восемь голов в 14 встречах — это показатель «беззубости» атаки команды.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Плиев — Кулаков, Ильин, Фидлер.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Уремович, Поярков, Могилевец, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Ташаев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

После 14 матчей в активе казанцев стало 16 очков. В следующем туре 4 ноября в Самаре «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.