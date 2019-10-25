Координатор проекта «За честные закупки» в ПФО назвал коррупцию социальным вирусом

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Главная проблема современного общества в том, что люди воспринимают коррупцию как нормальное явление. Такое мнение сформировалось в период 1990 – 2010 годов, когда многие вопросы решались с помощью взяток. Об этом на встрече в Татарстане с молодежной сменой «Фронта противодействия коррупции» заявил доверенное лицо Президента РФ, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» по Приволжскому федеральному округу, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.

«Общество, к сожалению, хватануло этот вирус и оказалось сильно зараженным, а хроническая болезнь лечится очень тяжело», — отметил спикер, добавив, что механизм борьбы со взяточниками в настоящее время включился самым жесточайшим образом.

Он также напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о том, что борьба с коррупцией – это не шоу, а ежедневная кропотливая работа, которая не всегда видна. Так, на уровне регионов и муниципалитетов каждый день арестовывают от 3 до 9 человек за коррупционные преступления.

Вадим Нуждин также напомнил, что проект «За честные закупки» был создан в 2013 году по инициативе Президента РФ и лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Цель проекта —борьба с коррупцией и расточительством в системе государственного заказа. В своих рядах он собрал более 14 тыс. активистов по всей стране.

«Более 315 млрд рублей мы сэкономили путем отмены сомнительных и расточительных закупок. Только на отмене закупок роскоши сэкономили государству более 10 млрд рублей», — подчеркнул координатор проекта.

Кроме того, за шесть лет существования кампании активисты направили свыше 450 млрд рублей в Федеральную миграционную службу и составили четыре карты картельных сговоров по всей стране.

Республиканская молодежная смена «Фронт противодействия коррупции» пройдет с 24 по 26 октября в МЦ «Волга». Участие в ней принимают руководители и активисты студенческих комиссий по противодействию коррупции, а также участники республиканского конкурса молодежных помощников глав муниципальных районов и городских округов по антикоррупционным вопросам.

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