Заблудившегося лебедя в Нижнекамском районе вернули на озеро

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе заблудившегося лебедя вернули в естественную среду обитания: птица забрела в огород и не смогла выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сообщение поступило сегодня специалистам данного ведомства, так как справиться с задачей жители сами не смогли.





Районные представители выехали на место ЧП, поймали птицу и перевезли на местное озеро, где обитают лебеди. Сейчас безопасности пернатого ничего не угрожает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семью лебедей с пятью птенцами с каскада прудов в Альметьевске забрали на зимовку.

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