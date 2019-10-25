Фильм «Газированная вода для ифтара» открыл неделю турецкого кино в Казани

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Фильмом «Газированная вода для ифтара» в Казани открыли неделю турецкого кино. Акция будет проходить в кинотеатре «Мир» с 25 по 28 октября.

«Зал переполнен, и это знак того, что нам нужен ещё больше зал. И мы обещаем, что на следующий год мы выберем место побольше», — сказал на открывающем мероприятии Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

К слову, зрительный зал был переполнен настолько, что некоторые гости сидели на полу кинотеатра.

«Это четвёртый фестиваль и поэтому четыре фильма. И мы обещаем, что на пятой неделе фильмов будет пять», — обратился к зрителям Исмет Эрикан.

Мероприятие является совместным проектом, проводимым при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и Института им. Юнуса Эмре.

Во второй день акции казанцы смогут увидеть фильм «Желтая жара» (2017), 27-го числа — фильм «Фокусник» (2017), а завершатся кинопоказы лентой «Кислые яблоки» (2016).

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