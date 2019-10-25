Футболисты «Рубина» вышли на матч против «Урала» в футболках «Слава, выздоравливай»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» появились на поле перед матчем против екатеринбургского «Урала» в футболках с надписью «Слава, выздоравливай».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», футболист молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после игры против «Спартака» с повреждением задней париетальной брюшины. Во время игры футболист получил удар коленом в бок. Это привело к внутреннему кровоизлиянию и потере двух литров крови. Операцию футболисту начали делать сразу же в неотложке на трассе в «Домодедово» по пути в больницу.

«Сейчас Фомин идёт на поправку, проводятся плановые процедуры», — рассказали о нынешнем состоянии футболиста в пресс-службе клуба.

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