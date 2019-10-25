Гендиректор Фонда «ДОМ.РФ»: Мы делаем все возможное для роста молодых архитекторов

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Молодые архитекторы из России показывают высочайший уровень мастерства, а «ДОМ.РФ» способствует росту и развитию отечественных кадров. Об этом сказал директор Фонда «ДОМ.РФ» Денис Филиппов на пленарном заседании II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе.

«Мы сегодня убеждаемся в том, что молодые архитекторы показывают крайне высокий уровень своих работ. Можно с уверенностью сказать, что будущее — за молодежью. Мы делаем все возможное, чтобы поднять их уровень еще выше. Например, организовываем международное обучение для молодых специалистов», — сообщил Филиппов.

Уже второй год «ДОМ.РФ» совместно с Институтом «Стрелка» реализует бесплатную образовательную программу «АРХИТЕКТОРЫ.РФ». В 2019 году организаторы получили более 3300 заявок со всей страны.

Летом «ДОМ.РФ» вместе с РЖД запустили международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора — сейчас прошедшие отбор участники уже работают над концепциями. Это пример того, как талантливые молодые кадры могут реально поучаствовать в создании комфортной городской среды.

На формирование комфортной среды также нацелен Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Минстроем России и «ДОМ.РФ» вместе с КБ «Стрелка». Это своего рода инструкция по созданию новых объектов жилищного строительства, проектов реконструкции застроенных территорий и благоустройству открытых общественных пространств. Подробнее об этом Филиппов рассказал на пленарном заседании архбиеннале.

«Мы потратили три года на разработку этого Стандарта, используя лучшие практики и мировой опыт, — подчеркнул гендиректор Фонда „ДОМ.РФ“. — С помощью освоения новых территорий и промзон будет возможность создать новые комфортные территории, которые дадут совершенно другое экономическое развитие городов и позволят сделать наши города более комфортными».

Архбиеннале в Иннополисе — это хорошая возможность для молодых архитекторов проверить свои силы и реализовать проект в случае победы, считает Филиппов.

«Любое дело важно довести до завершения», — подчеркнул он.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе 24 октября и продлится до 26 октября включительно. Финалистами стали проекты 30 архбюро, которые представили свой взгляд на развитие промышленных зон — завода «Сантехприбор» и портового элеватора в Казани. Победители, которые получат возможность реализовать свои проекты, станут известны завтра.

Фонд «ДОМ.РФ» создан в 2016 году для реализация программы по созданию благоприятной среды для жизни человека. По Стандарту комплексного развития территорий Фонд уже разработал проекты благоустройства общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1600 га.

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