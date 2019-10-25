Члены клуба «Эльбрус» предложили Минниханову проекты для реализации в Татарстане

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены Клуба лидеров России «Эльбрус» сегодня на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Иннополисе предложили проекты для реализации. Об этом журналистам сообщила победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Александра Лебедева.

«На встрече с Рустамом Миннихановым мы предложили свои проекты для реализации в Татарстане», — рассказала Лебедева. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» она уточнила, что проекты касаются здравоохранения, социальной сферы, обучения. «Они сейчас пойдут в разработку», — добавила собеседница.

Говоря о прошедшей встрече с Президентом РТ, она отметила, что Рустам Минниханов очень популярен среди «Лидеров России» во многом благодаря успехам, которых добился Татарстан. «Я приехала в Казань в 2000 году, прожила здесь 19 лет. Думаю, что тот рывок, который сделала республика, хотят повторить в каждом регионе России. И здорово, если это получится у всех», — подчеркнула Лебедева.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Жданеев заявил, что благодарен Президенту Татарстана за «живое общение». «Много раз видели, как люди уходят в какой-то формализм, а здесь искреннее желание научить, передать тот колоссальный опыт, который есть у человека. А научил Рустам Минниханов не бояться и идти вперед, несмотря на сложности», — поделился он.

Жданеев также заметил, что сегодня в Иннополисе ему было интересно узнать о цифровых технологиях. «С точки зрения развития цифровых технологий Татарстан занимает одно из лидирующих мест в России. Очень интересные нашлись точки соприкосновения и возможности для передачи опыта другим регионам», — сказал он.

Клуб «Эльбрус» объединяет победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Представители клуба сегодня в Татарстане посетили Агентство инвестиционного развития, Университет Иннополис, а затем у них состоялась встреча с Рустамом Миннихановым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.