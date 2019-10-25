WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

25 октября 2019, 19:34

Общество

Эксперт из Шанхая — участникам молодежной архбиеннале: Вы творите новую историю России

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Общество

Эксперт из Шанхая — участникам молодежной архбиеннале: Вы творите новую историю России

Фото: Михаил Захаров

Профессор Филип Юань подчеркнул, что переосмысление промзон города – диалог всех сторон в перспективе на 50 лет.

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Приглашенный эксперт II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе профессор колледжа архитектуры и градостроительства Университета Тунцзи Филип Юань подчеркнул, что от архитекторов нового поколения зависит не просто будущее современных городов, но и история целой страны.

«Вы не можете просто снести существующие промышленные объекты и построить на их месте что-то новое (переосмысление промзон — тема конкурсной части архбиеннале этого года — прим. Т-и). В современном мире мы должны не только педалировать раз от раза что-то новомодное, но и создавать новое, основываясь на старых традициях», — подчеркнул Филип Юань.

В пример он привел Диснейленд в Шанхае, который появился на месте бывших складов. 

30 конкурсантов-финалистов II Российской молодежной архитектурной биеннале представили сегодня на суд жюри свои концепции реновации двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и зоны портового элеватора. По новому генеральному плану Казани эти территории будут переосмыслены под жилые и общественные зоны.

«Сегодня мы увидели интересные идеи. Но у них непростая модель реализации с точки зрения и руководства города, власти, и бизнеса... Это очень непростой процесс, но модный среди нового поколения», — сказал иностранный эксперт.

Он также отметил, что перед тем, как выбранные территории преобразятся, архитекторам предстоит много горячих обсуждений, поскольку существуют различные взгляды на то, как должен развиваться город. Главное при этом, акцентировал Филип Юань, планы ревитализации промышленных пространств должны быть именно процессом, длительными переговорами всех сторон, а не единичным мероприятием.

«Это должен быть процесс переговоров, когда вы думаете на 40 – 50 лет вперед. Вы творите новую архитектуру и историю России», — констатировал профессор колледжа 

II Российская архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе накануне, 24 октября. Всего на конкурс было подано более 700 заявок. От Казани в финальную тридцатку прошли два конкурсанта. Сегодня с предложениями молодых архитекторов ознакомились министр строительства России Владимир Якушев и Президент РТ Рустам Минниханов. Имена двоих победителей для каждой из промышленных территорий конкурса жюри определит завтра, 26 октября.

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