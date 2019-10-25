Московский суд оставил дом Асадуллаева татарской автономии

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Региональная общественная организация — Татарская национально-культурная автономия Москвы продолжит работу в доме Асадуллаева. Решение об этом было вынесено городским Арбитражом в результате подписания соглашения между руководством автономии и ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управделами Президента РФ.

В начале 2019 года представители татарской общины столицы страны подали жалобу о нецелевом использовании здания — в документе говорилось, что площади сдаются третьим лицам в коммерческих целях. Руководство автономии заявило, что на указанных площадях работают татарское кафе, а также магазины и кружки. Однако на основе жалобы федеральное учреждение начало судебный процесс по расторжению договора безвозмездной аренды здания на 49 лет.

«Произошло по-настоящему значимое юридическое событие: в Арбитражном суде города Москвы было подписано мировое соглашение, согласно которому Татарская национально-культурная автономия города Москвы продолжит свою работу в здании Татарского культурного центра», — говорится в сообщении автономии.

Также подчеркивается, что исторический дом Татарского культурного центра, где ведётся работа по сохранению культурных традиций и языка татарского народа, по-прежнему открыт для всех.

«Вместе с этим удручает тот факт, что причиной судебного процесса по изъятию дома стала не деятельность автономии и не инициатива чиновников, а корыстный умысел отдельных лиц-псевдотатар, целенаправленно и систематически ведущих деятельность по разобщению татар Москвы. Именно так — реализуя интересные проекты, покоряя новые вершины с теми, кто действительно ратует за сохранение культуры, традиций и языка татарского народа — татарский дом навсегда останется местом силы и единения!» — заключили в Татарской национально-культурной автономии столицы России.

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