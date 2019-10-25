Главный таможенник России доложил Путину о перевыполнении плана по сбору платежей

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет РФ свыше 4,1 трлн рублей за 9 месяцев 2029 года. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Булавин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Оценивая деятельность Федеральной таможенной службы за девять месяцев текущего года, можно доложить, что задачи, стоящие перед службой, в целом выполнены. Прогнозные задания по перечислению средств в федеральный бюджет – на 102 процента», – сказал Булавин.

По словам руководителя ФТС, всего было перечислено в бюджет свыше 4,1 трлн рублей, из них при экспорте товаров – 1,7 трлн рублей, при импорте – 2,4 трлн рублей. «У нас экспортные составляющие планомерно из года в год снижаются из-за реализации налогового маневра. В этом году экспортная составляющая снизилась на 17 процентов, при этом импортная составляющая возросла на 15 процентов», – пояснил Булавин.

Глава таможенного ведомства рассказал, что внедряемая система электронного декларирования позволила повысить управляемость таможенными органами и внести больше единообразия в принятии инспекторами решений по тем или иным декларациям. «Нам удалось разорвать личный контакт выпускающего инспектора и декларанта и существенным образом уменьшить коррупционные риски. В конечном счете это привело к увеличению таможенных платежей», – пояснил Булавин.

Во время рабочей встречи Президент России поздравил всех сотрудников российской таможни с профессиональным праздником, поблагодарил их за работу и пожелал новых успехов.

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