Прокуратура РТ требует «РосНефтеКомплект» погасить 12,5 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ требует лениногорскую компанию ООО «РосНефтеКомплект» погасить 12,5 млн рублей долга по зарплате перед 199 сотрудниками, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что порядка пяти месяцев (с февраля по июнь 2019 года) 199 сотрудников компании не получали зарплату. За это время долг перед работниками превысил 12,5 млн рублей. Также известно, что деньги компания тратила на оплату договоров с контрагентами.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», которое находится на стадии рассмотрения.



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