Глава Минстроя РФ направит главам регионов список гениев молодежной архбиеннале

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства, архитектуры и ЖКХ России Владимир Якушев на II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе заявил о намерении направить главам субъектов Российской Федерации рекомендательное письмо с именами молодых архитекторов, принявших участие в конкурсной программе форума.

«Формирование современной городской среды без современных креативных решений невозможно. И реализовывать это будут молодые люди, которые являются участниками данного мероприятия. Нам несложно подписать рекомендательное письмо, чтобы в субъекте проявили интерес к архитектурным решениям молодых ребят. Тогда мы поднимем класс тех креативных современных ребят, которые хотят быть актуальными архитекторами», — сказал Якушев.

В приветственном слове к участникам и гостям биеннале Якушев отметил, что ознакомился с макетной экспозицией конкурсных концепций и критериями жюри и знает — каждому из 30 претендентов для победы нужно было показать интересный и неординарный подход к реновации промышленных объектов и прилегающих территорий. По всей стране, подчеркнул министр строительства России, актуальность задач для конкурсантов таких территорий очень много. Современные города должны такие территории «переработать» под новые требования и критерии времени.

II российская архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе накануне, 24 октября. 30 молодых конкурсантов (как команд, так и индивидуальных авторов) из 12 регионов страны представили на суд жюри свое видение новых функций двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и портового элеватора.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок. От Казани в финальную тридцатку прошли два конкурсанта. Сегодня с предложениями молодых архитекторов ознакомились министр строительства России Владимир Якушев и Президент РТ Рустам Минниханов. Имена двоих победителей для каждой из промышленных территорий конкурса жюри определит завтра, 26 октября.

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