Ленар Сафин призвал учитывать обращения жителей при разработке программ дорожных работ

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин призвал максимально учитывать обращения жителей в «Народный контроль» при формировании программ дорожных работ. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства РТ заявил сегодня на заседании коллегии ведомства.

«Перечень ремонтируемых объектов составляется с учетом технического состояния дорог. В текущем году диагностика автомобильных дорог регионального значения выполнена на всей сети», — отмечается в сообщении министерства.

В информационную систему «Народный контроль» ежегодно поступает более 20 тыс. обращений по содержанию и ремонту автодорог и дорожно-уличной сети, а также организации дорожного движения. В 2017 году поступило 16,9 тыс. заявок, в 2018-м – 18,5 тыс., в текущем году — уже 21,2 тыс. Из них решаются 66%.

Ленар Сафин подчеркнул, что в дальнейшем необходимо увеличить количество решенных обращений.

В текущем году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» решены 106 обращений жителей. За счет программы дорожных работ отработаны 185 обращений, два объекта будут завершены до конца года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2020 году начнется реализация трехлетней программы «Наш двор» по благоустройству всех дворовых территорий республики.

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