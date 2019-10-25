Игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» сыграют за сборную России на Кубке Карьяла

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов, а также два представителя нижнекамского «Нефтехиика» — защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Павел Порядин —получили вызов в сборную России на Кубок Карьяла, сообщает пресс-служба федерации хоккея России.



Турнир турнир пройдёт с 7 по 10 ноября в Хельсинки. Помимо россиян в нем сыграют сборные Финляндии, Швеции и Чехии.

7 ноября сборная России сыграет с финнами, 9 ноября сразится со шведской дружиной, а на следующий день проведет заключительную игру со сборной Чехии.

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