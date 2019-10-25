Малые города Татарстана смогут принять участие в «Диктанте Победы» в 2020 году

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Небольшие города и поселки Татарстана с числом жителей свыше 5 тыс. человек станут площадками всероссийского исторического «Диктанта Победы» в 2020 году. К слову, в прошлом году акция проходила только в Казани, Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

Решение о расширении географии проекта было принято сегодня на заседании президиума генерального совета «Единой России» в Москве. Предложение озвучил координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы РФ Думы Александр Хинштейн.«Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки „Диктанта Победы“ разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек», — сказал депутат. Предложение Хинштейна было поддержано членами президиума.

В Татарстане «Диктант Победы» прошел 7 мая 2018 года на четырех площадках — в Казани, Бугульме, Набережных Челнах и Нижнекамске. Старт акции в казанском лицее № 116 дала заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. В «Диктант Победы» приняли участие около 1 тыс. татарстанцев. Среди участников были школьники, студенты, руководители госучреждений, бизнесмены.

Проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, которых в России насчитывается более 90 тысяч. Активисты партии ведут контроль за их реставрацией, привлекая к сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

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