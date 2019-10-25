В Казани будут судить бизнесмена, который обманом получил 8 млн налогового вычета

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Казани будут судить 52-летнего директора и соучредителя ООО «КМ-Проект», который обманом получил 8 млн рублей налогового вычета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год подозреваемый предоставил в налоговую декларации о возмещении НДС за четвертый квартал 2015 года. В документах бизнесмен указала ложные сведения о сделках с подконтрольными ему фирмами. Таким образом предприниматель обманом получил 6 млн рублей вычета.

По той же схеме мужчина подал документы на компенсацию за 2014-2018 годы, получив 2 млн рублей налогового вычета.

Свою вину бизнесмен полностью признал и компенсировал ущерб. Ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». На время следствия предприниматель будет находиться под подпиской о невыезде.



Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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