Эксперт: Туристы стали осознанными и хотят ездить в особо охраняемые природные зоны

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Туристы во всем мире хотят посещать охраняемые природные достопримечательности и заповедники. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» на туристическом форуме «Ориентиры будущего» один из участников — генеральный директор туристического консалтингового агентства SOENT Пако Буербаум.

«Во всем мире люди становятся все более осознанными, их волнует экология. Им интереснее ехать в те места, о которых хорошо заботятся. Это тренд, и мы надеемся, что он продлится», — сказал Буербаум.

Хотя туристам важно посещать особо охраняемые природные зоны, организаторам таких туров стоит быть внимательнее к потребностям местных жителей и охране этих зон. Спикер также отметил, что после форума планирует увидеть природу Татарстана.

«Спасибо за приглашение на форум, я рад быть здесь. Я много слышал о вашей природе и приехал сюда, чтобы увидеть все своими глазами. На это я потрачу пару дней после форума», — добавил гендиректор агентства SOENT.

Сегодня в Казани завершился двухдневный туристический форум «Ориентиры будущего». В мероприятии приняли участие более 30 российских и международных спикеров, более тысячи делегатов из 46 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

На мероприятии обсудили глобальные тренды индустрии путешествий, цифровизацию сервисов для туристов и т.д.

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