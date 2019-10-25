Владимир Якушев в Казани: В России создается институт изъятия неиспользуемых объектов

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства, архитектуры и ЖКХ России Владимир Якушев на II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе сообщил о работе по созданию в масштабах страны института изъятия объектов, находящихся в собственности частных лиц и компаний. Такая задача, в частности, становится особенно актуальной, например, при переформатировании промышленных территорий. Новая жизнь промзон была в этом году объявлена в качестве задания участникам второго молодежного архитектурного конкурса.

«Есть собственники и их право владения объектами. Закон об изъятии пока не прошел, но этот вопрос надо дорабатывать и вводить как можно скорее, потому что промышленные территории несут в себе огромную перспективу», — подчеркнул Якушев.

Отвечая на вопросы СМИ после пленарного заседания II Российской молодежной архитектурной биеннале, Владимир Якушев также отметил, что цена за выкупаемые объекты должна быть справедливой и понятной, но в то же время государство намерено вмешиваться в «спекулятивные вопросы», которые потенциально могут возникать в этом направлении.

II Российская архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе накануне, 24 октября. 30 молодых конкурсантов (как команд, так и индивидуальных авторов) из 12 регионов страны представили на суд жюри свое видение новых функций двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и портового элеватора.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок. От Казани в финальную тридцатку прошли два конкурсанта. Сегодня с предложениями молодых архитекторов ознакомились министр строительства России Владимир Якушев и Президент РТ Рустам Минниханов. Имена двоих победителей для каждой из промышленных территорий конкурса жюри определит завтра, 26 октября.

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