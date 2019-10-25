Около 150 спортсменов в Казани поборются за Кубок РТ по акробатическому рок-н-роллу

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В это воскресенье, 27 октября, в казанском спортивном комплексе КАИ «Олимп» состоится Кубок РТ по акробатическому рок-н-роллу, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Всего будут разыграны медали в 11 дисциплинах. Побороться за награды в столицу республики съедутся около 150 спортсменов, представляющие такие клубы, как «Татнефть-Казань», «Фристайл» (Нефтекамск), «Формула» (Нижний Новгород), Set (Йошкар-Ола«), СК «Тандем» (Нижний Новгород«).

В соревнованиях также примут участие казанские коллективы «Стимул» и Formation и клуб «Татнефть-Элмэтем» из Альметьевска.

Турнир начнется в полдень с торжественного парада, после которого состоятся отборочные туры и финалы.

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