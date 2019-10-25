«Ак Барс» сыграет два домашних матча в декабре вне стен «Татнефть Арены»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» не сыграет два декабрьских домашних матча на льду «Татнефть Арены». Речь идет о встречах с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», которые намечены на 19 и 21 декабря.



Дело в том, что в период с 19 по 22 декабря в Казани пройдут гастроли Цирка дю Солей, шесть представлений которого состоятся как раз на льду «Татнефть Арены». Резервной площадкой «Ак Барса» в данном случае выступает прежняя домашняя арена казанского клуба – Дворец спорта.



В самом клубе уже проработали все возможные варианты проведения декабрьских матчей. Были рассмотрены варианты обмена кругами с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», возможность сыграть в одном из городов Татарстана, а также возможность проведения матча 19 декабря на стадионе «Казань Арена», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».



На данный момент приоритетным вариантом для «Ак Барса» является проведение декабрьских матчей во Дворце спорта. По информации информагентства, КХЛ уже дала согласие казанскому клубу на проведение матчей на бывшей домашней арене.



Как отметил источник, переговоры о возможности проведения двух матчей «Ак Барса» 19 и 21 декабря между казанским клубом и Дворцом спорта действительно ведутся. Однако официального решения от «Ак Барса» руководство спортивного объекта пока не получало. Это говорит о том, что в казанском клубе еще не исключают возможности проведения матча 19 декабря против «Салавата Юлаева» на «Казань Арене». Тем не менее шансы на то, что «Зеленое дерби» пройдет как матч «Зимней классики КХЛ» на открытом стадионе, крайне малы.



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