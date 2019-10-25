Обещавшая с помощью заклинаний вылечить аутизм лжегадалка из РТ получила условный срок

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Обещавшая с помощью заклинаний и ритуалов вылечить аутизм у ребенка лжегадалка из РТ получила условный срок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что с сентября 2016 года по март 2017 года 40-летняя безработная жительница Лениногорска оказывала оккультные услуги пожилой жительнице Альметьевска. Так, она обещала с помощью обряда очищения вылечить внука женщины, который страдает аутизмом.

Обманом она забрала у доверчивой пенсионерки украшения и деньги на общую сумму 130 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество» и назначил ей наказание в виде двух лет условно с аналогичным испытательным сроком. Вину лжегадалка не признала, но ущерб частично компенсировала.



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