Эксперт: Для сохранения природы туристов важно пускать в заповедники

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Туристов нужно пускать в заповедники, заказники и национальные парки, ведь так они могут больше узнать об экологии и сохранении природы. Такой точкой зрения поделилась исполнительный директор Sustainable Travel International Палома Запата на туристическом форуме «Ориентиры будущего».

«Очень важно отводить некоторые секции особо охраняемых природных территорий для туристов. Это позволяет добиться понимания. Это хороший инструмент, если использовать его в целях сохранения природы и повышения осведомленности людей в этом вопросе», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, что стратегия развития туризма в России до 2035 года предполагает, что природный туризм станет средством обеспечения развития особо охраняемых природных зон. Однако некоторые считают, что посетители угрожают биологическому разнообразию заповедников.

В целом в последние годы россияне стали больше путешествовать. Также можно ожидать, что турпоток в Россию из-за рубежа скоро увеличится, заключила Палома Запата.

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