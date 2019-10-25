На дорогах 22 районов РТ для предотвращения ДТП установили 90 км линий освещения

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Татарстане в текущем году для предотвращения ДТП на 31 дорожном участке 22 районов установили 90 км искусственного освещения, четыре светофора и 27 остановочных павильонов, сообщает Миндортранс РТ.

Еще в прошлом году были определены 113 мест концентрации ДТП, из них 11 – на федеральных дорогах, три – на региональных и 99 – на муниципальных. Кроме того, были обозначены 58 аварийно-опасных мест и 64 участка дорожно-уличной сети, на которых произошли ДТП с погибшими.

«На всех сформированных аварийно-опасных местах в текущем году проведены мероприятия по снижению скоростного режима, изменению схем дислокации дорожных знаков и разметки, устройству искусственного освещения», — говорится в сообщении министерства.

В частности, установлены 104 искусственные неровности в 18 районах, более 14 км металлического барьерного ограждения на 84 опасных участках в 14 муниципалитетах.

В этом году уже сформированы 23 места концентрации ДТП: по одному — на федеральных и региональных дорогах и 21 – на муниципальных. Глава Миндортранса РТ Ленар Сафин призвал исполкомы муниципальных районов не дожидаться завершения года, а по возможности включать в программу дорожных работ мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на выявленных участках концентрации ДТП.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.