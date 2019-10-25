В Татарстане ищут мальчика, который пропал по дороге в школу

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Татарстане ищут 11-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, ребенок с семьей недавно переехал в поселок Васильево Зеленодольского района РТ. Друзей на новом месте у него не было.

Известно, что мальчик с утра ушел в школу, но там так и не появился. Был одет в темно-синие штаны и синюю куртку. Зовут Валера.

Как сообщил агентству собственный источник, ребенок уже не первый раз пропадает из дома.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба звонить по телефону: 8-906-322-53-60 (Ильфат).



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