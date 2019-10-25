В Казани ищут водителей, которые скрылись после наезда на ребенка и женщину

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Казани ищут водителей, которые скрылись с места ДТП после наезда на ребенка и пожилую женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне рано утром во дворе дома № 5, корп. 1 по улице Дубравная сбили 8-летнего мальчика. Водитель с места аварии скрылся. В результате наезда школьник получил ушибы таза и был доставлен в больницу.

Днем этого же дня напротив дома № 10 по улице Халтурина сбили 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Водитель также скрылся с места ДТП. Пенсионерку с ушибами головы и ног госпитализировали.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



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