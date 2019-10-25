В Татарстане выберут лучшие сельский клуб и сельский Дом культуры

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). 28 октября станут известны победители татарстанского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры». Церемония награждения пройдет в Татарской государственной филармонии имени Тукая, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В конкурсе могли поучаствовать все культурно-досуговые учреждения республики, расположенные в сельской местности, за исключением районных домов культуры. Отбор проходил в три этапа. Участников оценивали по 17 различным критериям, среди которых — оснащенность техническим оборудованием, музыкальными инструментами, наличие игровых и спортивных комнат, обновление сценических костюмов, художественно-эстетический уровень оформления помещений, образовательный уровень сотрудников и пр.

Победителей определят в четырех номинациях. Лучшим культурно-досуговым учреждениям вручат денежные сертификаты на приобретение необходимого оборудования, мебели, культурно-спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

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