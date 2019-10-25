В Казани прошли первые в РФ слушания по модернизации первичного звена здравоохранения

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане прошли первые в России слушания по модернизации первичного звена здравоохранения.

Члены Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья приехали в Казань, чтобы познакомиться с опытом Татарстана.

«Сегодня мы открыли цикл общественных обсуждений по федеральным округам, начиная с ПФО, для нас это очень важно. Мы обсуждаем модернизацию медико-санитарной помощи, поручений Президента России, которые были даны, и лечение орфанных заболеваний», — объяснил председатель Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов.

Массовое обсуждение вопросов проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» и нацпроекта «Здравоохранение» прошло после поездки экспертов во врачебную амбулаторию поселка Песчаные Ковали Лаишевского района РТ.

Депутаты осмотрели мобильный комплекс, пообщались с врачами, медицинским персоналом и пациентами.

«Татарстан — один из немногих субъектов, который не только не разрушил систему фельдшерско-акушерских пунктов, но и приумножил ее. И в регионе есть то, что показывает грамотность управленческих решений», — подчеркнул Дмитрий Морозов.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу главам субъектов до 1 июля разработать региональные программы по реализации нацпроекта «Здравоохранение». Татарстан одним из первых представил программы модернизации.

«Опыт Татарстана в создании „дружелюбной поликлиники“, строительстве ФАПов уже воспринят в других субъектах, сейчас в Татарстане стартует программа ремонта и модернизации стационарных учреждений. Мы все больше и больше должны работать с нашим населением по первичной профилактике», — отметила председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова.

На федеральную программу развития первичного звена в России за шесть лет направят около 62 млрд рублей.

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