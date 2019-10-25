В чемпионате России по каратэ в Казани примут участие 14 спортсменов из Татарстана

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). С 8 по 12 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» пройдет чемпионат России по каратэ — 2019. В столицу Татарстана съедутся лучшие спортсмены из 65 регионов России, сообщает республиканская федерация каратэ.

Турнир является отборочным. Победители по итогам чемпионата примут участие в квалификационных соревнованиях за место в составе сборной России по каратэ на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Честь татарстанской школы каратэ на чемпионате страны будут защищать 14 спортсменов, прошедших жесткий отбор на турнирах Татарстана и Приволжского федерального округа. Среди женщин в разделе кумитэ выступят Миникаева Айсылу (50 кг), Анциферова Мария (55 кг), Мухаррамова Аделя (55 кг), Шишканова Алина (61 кг), Завгарова Лия (68 кг), среди мужчин — Шишкин Владимир (60 кг), Данилов Даниил (67 кг), Кондратьев Данила (67 кг), Садиков Ильшат (75 кг), Чернов Павел (75 кг), Фатыхов Рустем (84 кг), Гайнуллин Ринат (84 кг). Садреев Дамир и Зайнагов Рустам представят сборную республики в разделе ката.

Торжественное открытие чемпионата пройдет 9 ноября в 13.00.

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